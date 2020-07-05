饒舌鬼才熊仔6月24日推出全新創作單曲〈羞羞臉Fixfix Face〉，以他獨特的觀察角度，唱出這個顏值當道的現代社會，大眾普遍使用修圖軟體，沈迷於修圖後的假象，已成數位世代現況，藉此來諷刺完美的事情在現實使人幻想破滅，新歌一出即獲歌迷好評，但也引來網友質疑，新作疑似抄襲日團AAA成員日高光啓（SKY-HI）在3月發行的歌曲〈Don’t Worry Baby Be Happy〉。

熊仔新歌被網友質疑與Sky-Hi的歌曲〈Don’t Worry Baby Be Happy〉前奏類似，他親自在IG限動提問解釋清楚。（圖／翻攝自熊仔IG提供

這次熊仔再度跟金音獎最佳嘻哈專輯製作人rgry合作，推出詞曲全創作〈羞羞臉Fixfix Face〉，日前他在IG限時動態開放網友提問，對於新歌前奏10秒被質疑和SKY-HI〈Don’t Worry Baby Be Happy〉一模一樣，熊仔親上火線解釋：「這首背後的Sample是從一個素材網站『Splice』買的，猜他們（SKY-HI）也是，我之前沒聽過他們的版本，這首歌寫好也一年了。」

熊仔解釋歌曲早在一年前就已完成，為怕網友不清楚「Sample」之意，熊仔說雙方可能是買到同樣的音樂素材，並非抄襲，「小弟我一年前就拿到這個beats寫了，編曲上素材網就像做菜買食材，跟直接買麥當勞來賣不一樣，今天發了才有人貼給我聽到，只能說先發後發一切隨緣。」大方用買食材做菜來解釋抄襲疑雲，熊仔最後也表示，之後會找機會開直播跟粉絲講清楚。

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(中時電子報)