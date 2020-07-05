前樂陞負責人許金龍因涉違約交割弊案從2016年遭收押，高等法院更一審日前裁定讓他以5000萬元現金交保，另找有資力的人士出具1.5億元保證書後，停止羈押，但許金龍因籌不出錢，無法達成交保條件，高院認有繼續羈押必要，裁定自本周二(7日)起延長羈押2個月。

許金龍被控坑殺2萬名投資人，不法獲利40億7023萬多元，台北地院一審將他判刑18年，前年高院改判12年，但最高法院認為事實有待調查釐清，撤銷發回高院更審。

高院更一審裁准讓許男以2億元交保，但許都說沒錢，未辦妥交保。直到去年3月11日由姊夫畢華民拿出2億元繳納保證金，許金龍才獲交保，但之後畢男主張許男沒有依約在6個月內還錢，導致他身心俱疲、頻頻住院，他向高院聲請准許他退保並發還保證金。

高院考量畢男所繳納之具保金額高達2億元，且他年事已高又有多種慢性疾病，准許他退保，許金龍不服提抗告，最高法院撤銷發回更裁。

高院改裁定讓他以2億元交保，但現金部分5000萬元，其他部分由擔保人提出1億5000萬元之保證書，載明「如被保人逃匿時，願連帶依法繳納」，具保後限制出境、出海及限制住居，並每週3次到派出所報到。

但由於許無法達成交保條件，高院認為，為確保全案訴訟程序之進行及國家刑罰權之具體實現，許仍有繼續羈押必要，裁定自7月7日起，延長羈押2月。

(中時 )