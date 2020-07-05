重慶在7月4日上午10時許，目前江津區已停止下雨，水位逐漸下降。應急管理部工作人員昨晚稱，現水位已降至安全區，受災居民將被安排到親戚家，或可選擇送至免費安置點住宿。

而最近不斷傳言的「大壩水位超出安全線兩米」當中的「安全線」確切意義是什麼？超出又會有怎樣後果？中國水力發電工程學會副秘書長張博庭針對上述問題進行答覆。

張博庭說，所謂汛限水位，其實就是該水庫留有最大防洪庫容的水位。通俗點來說，在非汛期，水庫為了保持較高水位用於供水、發電、灌溉等功能。但在汛期來臨時，水庫會將水位降至防洪限制水位，以騰出庫容迎接可能到來的洪水。三峽大壩的水庫正常蓄水位175米、相應庫容393億立方米。汛期防洪限制水位145米，防洪庫容221.5億立方米。 而在上月21日報導稱「接近147米」的庫區水位，與175米水位之間，仍有超過200億立方米的防洪庫容空間。

(中時 )