民眾黨主席柯文哲（右2）今早陪同高雄市長補選參選人吳益政（右）掃街，民眾相當熱情。（柯宗緯攝）

擔任吳益政競選總幹事的立委蔡壁如直說，會空軍、陸軍並行，殺出重圍。（柯宗緯攝）

民眾黨主席柯文哲（中）表示，政治家跟政客不一樣的地方，就是對民調的解讀。（柯宗緯攝）

民眾黨主席柯文哲今（5）日一大早陪同高雄市長補選參選人吳益政掃街，但有民眾搞錯要選的對象，對柯P直說「祝你凍蒜（當選）」，一旁吳益政囧著臉回「是我要選啦」針對吳民調墊底，柯P認為，政治家跟政客解讀民調不同，而前高雄市長韓國瑜的興起到掉下來，不到兩年，也給政治人物很大警惕。

柯P今早8點就陪同吳益政到五甲肉豆公市場拜票，攤販及民眾大多挺熱情，有人主動放下手邊工作握手，也有人搶著拍照。柯P打先鋒走前頭，吳益政緊緊跟在身邊，把握時間爭取選民認同，但不少人誤以為是柯P來選高雄市長，場面頗為尷尬。

有民眾開臉書直播說「柯P要來高雄選市長了」，也有民眾劈頭對著柯文哲說「祝你當選啦」，柯P急忙說「不是我啦」，吳益政則表情尷尬，手指著自己說「是我要選啦」。有不少民眾搶著與柯P握手、拍照，吳益政則被晾在一邊，顯見知名度及人氣仍有待加強。

對於吳益政民調落後，柯P直言，政治家跟政客不一樣的地方，就是對民調的解讀，台灣政治已經進入變化很快時代，韓國瑜從興起到掉下來，不到兩年時間，給台灣政治人物很大的警惕，因此要步步為營，每一天都要很認真工作。

柯P也坦言，高雄市長補選熱度不容易拉很高，選舉或執政對他來說，都是改變台灣的社會運動，呼籲選民要比較3個候選人，能提出在地政策還是吳益政，只是選舉有很多外在的包裝會蓋過這一切。

媒體問及現在行程多以市區為主，縣區行程是否落後？吳益政提到，這場選戰全台灣都在關注，要把高雄最主要的問題點在哪，讓每個市民聽到，強調每一個行政區都有人脈可建立路網，但因選舉準備時間非常短，民進黨執政壓縮到剩2個月，但他對縣區的問題平常就在關心，不是到了選舉才談。

擔任吳益政競選總幹事的立委蔡壁如則說，吳益政坐二望一，選戰訴求理性，他是務實、有論述的民代，高雄選民或中間選民，應該也會投吳，他對高雄市政20年來都非常熟悉，目前「空軍」跟「陸軍」並行，陸軍以區為區分，每天早上走市場、下午跑商圈、晚上跑夜市，讓市民看見吳益政。

蔡壁如坦言，目前時間不夠用，但民眾黨不分區立委5個人，會幫忙陸軍部分，帶領志工站路口發宣傳品，讓更多人認識吳益政。她不怕藍綠夾殺，2018年台北市選戰也是「三腳督」，相信最後會殺出重圍。

(中時 )