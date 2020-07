View this post on Instagram

Hey 👋🏻 我的家人朋友雪花們 說長不長說短不短 人生過了一大半了... 謝謝你們對我的愛 我很幸福也很滿足 前陣子因爲闌尾炎手術 休息一個多月 還記得當時在急診室的時候 我問醫生說不開刀吃藥可以嗎? 他說腹腔在發炎闌尾可能破了, 如果不開刀會引發腹膜炎,再嚴重就是敗血症等等...那就bye bye 了... 那個時候我哭了覺得要開刀好痛😭 但不開就會死掉也沒有別的選擇了 現在想想自己還滿脆弱的😂 但不管怎麼樣現在好多了, 也在復原中💪🏻 不管怎麼樣 身體跟心理的健康都很重要 我的願望是 我們都要健康快樂❤️ 幸福和滿足 ❤️你們always 生日大家快樂🌸 #fufu不工作要幹嘛 先休息😅 #抱著別人家的寶貝Chandon🤣