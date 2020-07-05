丹青湖，故人會，收萬劫再見青陽子，卻是再成對敵，收萬劫心中無奈，仍唯有盡展能為！式式相激、刀刀爭鳴，烈掌冷鋒交擊一瞬，氣勢千鈞！青陽子化作馭龍主之姿，身負鬼氣護體，傷勢眨眼痊癒，反觀收萬劫真氣一時未濟，馭龍主瞬取利機，厲招疾進！

天時未至，七皇未齊，孰料創世神無已然展開毀滅征途，雲海仙門內，逆神戰役提前開啟！只見莫召奴腳踏星步，行運圖龍八解，瞬間逆神六皇，乍現六方！圖龍六道同開，力強壓創世神無，然而七皇缺一，勢難久持，創世神無抓準空缺之處，神威轟然爆發！

忘云僧墓前，名劍絕世試圖突破死神禁錮，卻是苦無成果。此時秤命客意外現身，直言神戰註定失敗，皇劍孤臣必死無疑！名劍絕世匆忙奔赴雲海仙門，半途，火光忽現，隨之大雨傾盆，竟是魔劍嶽三劍，逼命攔路！請不可錯過黃文擇布袋戲，《霹靂天越》第13章：曠世神戰；第14章：天地末日。

(中時 )