身心障礙者求職不易，台中市府勞工局貼心提供一對一客製化個別訓練；勞工局長吳威志指出，身障求職者在個別化訓練後，再透過企業實作見習，可讓身障者更貼近實際工作環境，多人已順利獲得就業機會。

吳威志表示，部分事業單位雖有意進用身障者，但因不了解身障者的就業特性、技能和管理方式，而不敢進用，勞工局特別規畫「身心障礙者訓用合一職場見習」方案，協助身障者進入職場實見習，提升技能，並由勞工局提供事業單位見習服務費，降低雇主負擔。

一名身心障礙者在家人鼓勵與建議下，至勞工局身心障礙者職業重建服務中心登記就業，職管員評估後，為他安排「身心障礙者個別化訓練服務」，藉由模擬職場環境的客製化訓練，逐步建立身障者工作習慣及工作態度，適應職場要求的標準化作業流程。

訓練員協助身心障礙者模擬工作場域基本習慣、態度等細節，並透過組裝、包裝等工作任務，熟悉工作情境，工作流程，再安排負重搬運、肌力訓練、耐力訓練等。

吳威志指出，身心障礙學員經過2個月模擬訓練，確認備就業能力後，再安排到企業實作訓練。

勞工局指出，提供就業機會的宏菖企業廠長陳建中說，該公司50名員工中，有12名身心障礙者，長期提供身心障礙者實習、訓練機會，針對不同障別的身障員工，適性調整工作內容，身障員工的工作表現與一般員工幾乎無異，非常樂意給予身心障礙者訓練後留用機會。

市府以多元化服務協助身心障礙者就業，去年職業重建中心共計服務868名身心障礙者，協助69名886人次進行個別化訓練，提升就業技能及職場適應力。

此外，整合現有服務及相關資源，規畫身心障礙者職業訓練、機車駕駛訓練考照補助、公職考試補習學費補助等，增加身障求職者就業機會。

(中時 )