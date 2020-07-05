「振興三倍券」7月1日開放預購後，選擇紙本的民眾高達78%。經濟部表示，振興三倍券預估總經費約為505億元，其中印製費用竟高達3.15億元。對此，網友氣憤表示：「怎麼不直接發現金？」

印製成本高引起外界批評，經濟部解釋，依第一階段印製1200萬份計算，每份9張共1.08億張，其中印製成本3.15億元。成本的9億元除印製外，還要加上配送及兌付等行政成本。

大多數民眾對於經濟部的說法並不買帳，紛紛表達不滿：「3.15億養活多少偏鄉飢餓貧童？」、「根本是白癡政策！」、「直接發消費券了事，幹嘛要另外付一千，是覺得印刷有成本，還要人民自己負擔喔！」、「這是在振興印刷廠吧？」、「省下來發現金每人還能多領一些」，更有網友反諷的說：「讚，我就喜歡花錢不眨眼的人。」、「台灣的優點就是錢多,好花與好撈。」

雖網友罵聲連連，但根據統計資料顯示，截至4日為止，紙本預定人數高達411萬9284人，數位綁定僅113萬4044人，選擇紙本人數硬生生多出了298萬人。

(中時電子報)