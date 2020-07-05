某知名徵信社12年前接受委託，派專人跨海到大陸潑硫酸洩憤，大陸公安逮獲涉案的徵信社副總、員工2人後，請求台灣檢警偵辦，檢警懷疑接案的邱姓經理涉案，一度收押邱，事後邱被判無罪確定，以他被羈押222天，聲請刑事補償，台北地院判補償77萬7000元。

檢警調查，曾姓婦人因台商丈夫與大陸劉姓員工結怨，自稱是「張姓女子」委託邱，派員到大陸「教訓」劉。邱接案後，告知沈姓副總，沈2008年6月底教唆徵信社陳、范姓員工赴大陸對劉潑硫酸。

2008年7月14日上午，陳、范尾隨劉到某醫院停車場，劉一下車，范就將整瓶硫酸朝劉臉上倒去，除身體多處受傷，也遭毀容重傷害。事後陳、范開車逃逸，當天搭機逃回台灣。

劉後來向深圳市公安局報案，2012年間，沈、范自認事隔多年，潑硫酸案早已煙消雲散，沒想到2人一進大陸，就被公安逮捕。大陸並請求台灣檢警調查，逮捕陳、邱、曾3人，北檢事後依重傷害罪嫌起訴。一、二審都判曾、邱2人無罪。

邱男獲判無罪確定後，以他自2012年12月13日被拘提至2013年7月22日釋放，共計羈押222天，聲請刑事補償，北院審理後，以1天補償3500元計算，判決補償邱男77萬7000元。

(中時 )