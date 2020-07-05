根據《紐約郵報》記者柏曼5日報導，最近才接任尼克籃球事務總裁職位的萊昂羅斯，正在審慎評估招募太陽頭號球星戴文布克的可能性，畢竟羅斯過去當過布克的經紀人，兩人之間私交不錯，更重要的是，布克已經厭煩太陽長期輸球窘境。

現年23歲的戴文布克，2015年第13順位被太陽選上，本季已經是他效力太陽第5個球季，除了2018年拿下三分球大賽冠軍，更在本季首次入選全明星賽，本季場均26.1分、6.6助攻與4.1籃板，不過他早已逐漸表現出不想續留想法。

當萊昂羅斯正式出任尼克籃球事務總裁，戴文布克直接稱讚羅斯的工作表現，簡直毫不避諱，「我認為他的表現很好，他是我認識最可以信任的人之一，也是我認識最真誠的人之一，所以我替他感到開心，我知道尼克目前掌舵者非常出色。」

甚至戴文布克與剛上任的尼克籃球事務副總裁威廉韋特利之間關係也很密切，看來尼克想要得到布克同意加盟並不困難，問題是就算離開長年戰績欠佳的太陽，來到尼克恐怕也好不到哪去，畢竟尼克真正決策者還是爭議不斷的老闆多蘭。

(中時 )