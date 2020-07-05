國民黨日前成立「趨勢暨數據分析中心」與「產業暨新創研究中心」，黨主席江啟臣出席揭牌致詞表示，希望未來智庫提出的研究與建議，做為黨中央的政策參考。國民黨智庫副董事長連勝文指出，數據中心反映一種新的思維，就是國民黨未來。

連勝文4日在臉書發文表示，產創研究中心是一個輔導台灣創新創業的平台，除了為創新創業者連結學者專家，也初步建立了與關心該領域的立委們的合作機制，希望能為創業者提供有關政策及立法方面的協助與突破！下一步，黨內將對接地方政府的相關部門，及地方民代，期待為創業家佈建一個完整的服務網！

連勝文進一步解釋，新設的數據中心，則是反映一種新的思維，那就是國民黨未來，不論在政策或立法方面，都應該有嚴謹的科學數據做為基礎，所以我們也期待透過這個中心，與台灣各領域的數據蒐集及分析的專家與團隊合作，以協助本黨在政策與立法方面，更為精準並貼近社會脈動！

為配合這兩個中心的成立，這次活動舉辦了「後COVID-19時代的產業暨新創轉型策略論壇」！要特別感謝，與談人YouTube 創辦人陳士駿先生、台哥大總經理林之晨先生，奧丁丁集團創辦人兼執行長王俊凱先生以及謝國樑前立委、智庫科技顧問許毓仁前立委，來分享他們的經驗及策略！

連勝文表示，也要感謝智庫執行長，周守訓前立委，產創中心召集人簡榮宗律師，以及立法委員洪孟楷、林奕華、吳怡玎、鄭正鈐來到現場，直接與現場創業家溝通及對話，並提出未來協助新創發展的具體做法！

這應該是國民黨過去十年中，主要針對四十歳以下參與者所舉辦的活動中，極為少數完全不用動員，一天不到就報名額滿的經驗！也說明了只要方向正確，主題是對的，還是有很多事情可以做得很成功，希望未來透過這兩個平台，能夠與更多朋友互動、合作！

出席致詞的黨主席江啟臣也表示，「趨勢暨數據分析中心」與「產業暨新創研究中心」的成立，象徵國民黨智庫與時代接軌，這也是他談到國民黨改革時所說，國民黨要追上時代與大環境的腳步。

(中時電子報)