光學鏡頭廠-大立光(3008)公布6月合併營收為41.36億元，月增6.98%，終止4月及5月連兩個月營收下滑，優於公司原預估，累計第2季合併營收為126.85億元，季減4%，大立光表示，由於客戶需求平平，7月拉貨動能與6月差不多。

各國陸續解封，且智慧型手機品牌廠新機拉貨啟動，大立光6月合併營收重回40億元關卡，單月合併營收達41.36億元，月增6.98%，年增1.48%，終止4月及5月連兩個月下滑，亦優於公司原預估「6月拉貨動能與5月相近」，累計第2季合併營收為126.85億元，季減4%，年減9.9%，這也是101年以後，再次見到大立光第2季營收少於第1季，累計前6月合併營收為258.64億元，年成長8.2%。

就產品比重來看，20M(百萬畫素)以上產品佔大立光6月合併營收比重20%到30%，10M以上產品佔40%到50%，8M產品佔營收比重佔10%到20%，其他產品約佔10%到20%。

大立光表示，由於客戶需求平平，7月拉貨動能與6月差不多。

大立光將於7月9日舉行法說會，公布第2季財報，並說明第3季展望，全球新冠肺炎二度疫情隱憂未除，且美國華為新禁令衝擊顯現，加上中印邊境衝突，讓大立光第3季旺季不明朗，大立光執行長林恩平在日前股東會表示，第3季是傳統旺季，有些客戶因新機即將上市如常拉貨，有些客戶則下修的很厲害，就產品拉貨狀況來看，中低階產品目前拉貨比較積極，高階產品則弱一點，明年及後年新產品開發也有遞延現象，希望今年還是有旺季。

(時報資訊)