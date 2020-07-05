娛樂周報》楊冪真實狀態 劉德華誤PO未修照 范瑋琪又被酸 陳鎮川情定男友 10:452020/07/05 中時電子報 周郁蘋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 范范正面回應學歷質疑，劉德華誤傳未修照，58歲真實顏值曝光。（圖／本報系資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 娛樂周報來囉！本周娛樂圈不平靜，《中時電子報》為讀者整理不可不看的重點娛樂新聞！來看看娛樂圈發生什麼震驚外界的娛樂新聞。 705 楊冪遭指美顏翻車「臉垮了」 機場被攝現真實狀態 705 陳妍希罕見曬全家福！甜曝陳曉育兒神隊友舉動 夫妻互動超有愛 704 7旬翁拋妻棄子養小三40年 名嘴：死後遭兒女拖出棺痛毆 704 「男神收割機」拒絕劉德華當眾求婚 熱戀庹宗華12年傳遭家暴黯然分手 江宏傑與福原愛結婚三年育有一子一女。(圖／本報系資料照) 703 福原愛「24年前後」母女對比照曝光 網驚：都沒變 703 演藝圈女星誰最美？林志玲朱茵李嘉欣竟都輸給「她」 702 林美照秘密進手術房切20顆瘤 坦言「不想躺著活」 702 張清芳豪門婚早有裂痕 傳「兒子是壓垮婚姻最後一根稻草」 陳鎮川1日發文宣布結婚喜訊。（圖／本報系資料照片） 701 恭喜！陳鎮川情定9年男友登記結婚了 早餐店直接交換戒指 701范瑋琪又被酸「妳小孩知道媽媽說謊自己讀哈佛嗎」反擊了 630 爆宋學仁主動提離婚 張清芳領「天價」贍養費 630 男神老了？劉德華誤PO未修圖秒刪 58歲真實模樣曝光 629 抓包未婚夫偷腥還跟小三秘生子 名嘴怒毀他車「引擎完全報廢」 三級片女星一脱爆紅 曾叫台富商乾爹….息影當清潔工近況揪心 (中時電子報) #娛樂周報 #娛樂圈 #陳鎮川 #范瑋琪 #楊冪 #劉德華 也許您會感興趣 推薦閱讀 娛樂1300最勁爆》蔡琴無性婚換尪外遇淚吐遺憾 主播洞洞裝豪乳看光 華仔誤發未修真面目 宅男女神消失1年變了 10:482020/07/01 娛樂 女神回不去了！楊冪錄節目顏值崩壞 34歲老態近照曝光 21:092020/07/02 娛樂 筆尖國家 需要國際觀 04:102020/07/03 時論廣場 娛樂午報》秦昊黑歷史照曝光 林美照不想躺著活 最醜女星退休金建小學 楊冪老態近照曝光 10:582020/07/03 娛樂 泰國夜店辣妹這樣防疫 網一看驚呼：軟掉了 21:562020/07/03 社會 中時娛樂特映贈票 ｜《翻供》抽15名幸運讀者 22:012020/07/03 娛樂 有一種愛情叫歡歡與江國賓 他等嘸伊人「終身不再娶」 20:202020/07/04 娛樂 時間主人－管好你的娛樂時間了嗎？ 04:102020/07/04 專題周報 楊冪33歲崩壞老態瘋傳 反觀前夫劉愷威近況曝光...網羨慕！ 21:452020/07/04 娛樂 楊冪遭指美顏翻車「臉垮了」 機場被攝現真實狀態 08:222020/07/05 娛樂 娛樂熱門新聞 「男神收割機」拒絕劉德華當眾求婚 熱戀庹宗華12年傳遭家暴黯然分手 - 娛樂 有一種愛情叫歡歡與江國賓 他等嘸伊人「終身不再娶」 - 娛樂 AOA霸凌隊長智珉徹底完了 權珉娥再爆她「私下淫亂一面」 - 娛樂 男星台上公然性騷擾 緊黏女星雙峰又抱臀...受害者說話了 - 娛樂 獨／導演楊冠玉辭世 葛蕾李翊君聞惡耗崩潰「昨天才一起吃飯」 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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