娛樂周報來囉！本周娛樂圈不平靜，《中時電子報》為讀者整理不可不看的重點娛樂新聞！來看看娛樂圈發生什麼震驚外界的娛樂新聞。

江宏傑與福原愛結婚三年育有一子一女。(圖／本報系資料照)

陳鎮川1日發文宣布結婚喜訊。（圖／本報系資料照片）

(中時電子報)