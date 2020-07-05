天氣越來越熱，許多民眾會選擇走進山林戲水消暑，不過台灣地形獨特，許多溪流美景看似「無害」，卻潛藏奪命危機。曾謠傳因風災而消失南投仁愛鄉秘境「夢谷瀑布」，因常發生溺水事件，被公告為禁止水域，仍有許多遊客不顧警告下水，讓當地人搖頭：真的出事，哭死也沒用。

台14線埔霧公路為大埔里地區重要觀光道路，也是前往清境農場、合歡山必經要道，沿途還有觀音、彩蝶、夢谷瀑布的景點，不但水量終年豐沛，水質也清澈冷冽，號稱「埔霧三瀑」，因交通便利，又易於親近，每到天氣轉熱或連假，總是吸引許多遊客前來探幽。

前年曾有網路謠言，指出彩蝶瀑布、夢谷瀑布毀於九二一地震、七二水災等重大天災，還說近年來因為地殼變動，夢谷瀑布再度現身，不過大埔里地區文史工作者潘樵親自走訪3座瀑布，證明美景依然存在。

夢谷瀑布美景誘人，然而許多遊客忽略，步道入口處設有警告看板，禁止游泳、戲水。據ETtoday新聞雲報導，當地人表示，那裡溪水湍急，就算扶著石頭，也很難行走，一不小心就可能落水；加上許多暗溝、漩渦，時常發生溺水事件，已被公告為禁止水域。

還有居民表示，近年來至少已有6起溺斃事件，若不聽勸阻，執意下水，真的出事了，哭死也沒用。

(中時電子報)