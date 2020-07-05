以茶入菜，茶葉的清香增添了滋味，讓料理更加清爽宜人。位於台北車站附近的飯店，這次就與新北市農業局合作，以坪林包種茶、三峽蜜香紅茶及三峽碧螺春為素材，推出一系列的特色茶宴料理，在吃到飽餐廳Checkers的餐檯上都吃得到。

台式茶香窯烤嫩雞。（圖／台北凱撒大飯店提供）

首推的「台式茶香窯烤嫩雞」，雞肉油香滑嫩，加入茶葉共煮後，提味解膩，風味更佳。「茶香油飯」因加入茶香顯得黏而不膩，恰到好處的口感越嚼越香。「包種茶排骨湯」也因為加入茶湯，更為清爽鮮甜。

包種茶戚風蛋糕。（圖／台北凱撒大飯店提供）

另外在甜點櫃裡，也可以發現「包種茶戚風蛋糕」、「芒果碧螺春茶布丁」、「蜜香紅茶奶酪」等充滿茶香韻味的甜點。而7~8月周一至周四的下午茶時段推出的「幻夏茶饗曲」平日雙人下午茶套餐，更是將台茶融入法式甜點裡，包括「蜜香奶茶司康餅」、「水果茶磅蛋糕」、「雲朵碧螺春檸檬塔」、「夏季雙茶凍」，搭配特製的「白日碧螺春調酒」或是「仲夏蜜香紅」調茶，讓午茶時光茶香四溢。

★飲酒過量，有礙健康！

調酒師現調的白日碧螺春調酒。（圖／台北凱撒大飯店提供）

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(中時電子報)