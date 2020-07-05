國民黨立委陳以信日前秀出攻佔議場時，衝突造成的傷口，並稱這是皮開肉綻，慘遭網友嘲諷，更將洪孟楷、陳玉珍等藍委受傷事件放一起，並配上國民黨智庫副董事長連勝文說這是小嬰兒踏出第一步，譏諷「嬰派」。黃創夏也在臉書譏，民進黨有「英派」，國民黨迎頭趕上，也有「嬰派」！
監委名單引發爭議，國民黨在立院發動突襲佔據議場，喊出「不撤陳菊絕不離場」，卻遭民進黨以優勢立委席次火速清場，被外界狂酸戰力不足，曾痛批藍營不分區立委「戰力不足」的國民黨智庫副董連勝文，則替國民黨立委緩頰，強調「這是小嬰兒踏出第一步」，國民黨要蛻變也需要時間。
然而，陳以信日前在政論節目中，秀出佔領議場時，衝突造成的傷口，並稱自己皮開肉綻，引來網友嘲諷。
對此，黃創夏在臉書表示，民進黨有「英派」！國民黨迎頭趕上，也有「嬰派」！網友紛紛回應表示「而且個個是巨嬰」、「媽寶加巨嬰」、「棄嬰」、「百年巨嬰」。
文章來源：黃創夏臉書
(中時電子報)
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