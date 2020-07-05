洋基投手田中將大美國時間4日遭強襲球打頭，影片在網路瘋傳，隊友賈吉(Aaron Judge)對此感到憤怒。他推文表示：「我明白大家都是為了工作，但你拍攝並放大一個倒在地上的傷者，我無法接受！大家一起為田中加油！」

大聯盟節目MLB Tonight評論此事件，他們建議投手使用L型防護網。以往的春訓初期，打者多半以觀察、看球居多，揮棒也不會盡全力。現在復賽在即，打者史坦頓(Giancarlo Stanton)已經開始使用比賽時的力道，投手為調整姿勢和球路，反應力會因此下降。就算田中不喜歡用防護網，但洋基要明白他們無法承受失去田中的風險。

退役左投Dan Plesac表示：「我無意責怪任何人，畢竟這種事很少發生，但換成是我就會使用防護網。投手在狀態完備之前應該留在牛棚練投，不要直接面對會出棒的打者。我們希望田中能夠沒事。」

田中被打倒的時候，很多人跑去幫忙，但有人在場邊拿著機器猛拍，被賈吉大聲斥責。另一個隊友托瑞斯(Gleyber Torres)也推文說：「拍攝我們隊友受傷的鏡頭令我們不太舒服，當我們看到影片在網路流傳的時候感覺更糟。」

(中時電子報)