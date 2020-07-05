民進黨高雄市長補選參選人陳其邁5日上午到路竹區民有市場掃街拜票，他與民眾玩自拍。（林瑞益攝）

民進黨高雄市長補選參選人陳其邁（前左二）5日上午到路竹區觀音亭參拜。（林瑞益攝）

民進黨高雄市長補選參選人陳其邁5日上午到路竹區民有市場掃街拜票，對於國民黨高雄市長參選人李眉蓁說可以「叫你叔叔了」，又說陳其邁裝年輕、洗腦年輕人，陳其邁表示，李眉蓁議員看起來似乎比她實際年齡大一些。

陳其邁表示，年齡不是問題，有人說他看起來比實際年齡年輕很多。因為他都是跟年輕人的風，年輕人是改變世界的風，包括318學運、香港反送中，台灣很多社會改革、進步價值的議題。「我都跟年輕人站在一起，也支持年輕人進步改革的想法，立場非常堅定。」

他進一步指出，李眉蓁看起來似乎比她實際年齡大一些，因為她都跟著逆著年輕人的「韓風」。當選之後要把韓市長的團隊找回來市政府，像香港村或兩岸政策也都是跟著韓市長的風。最重要的還是想法，年齡絕對不是選舉的問題。

至於台北市長柯文哲說，這場選舉是「阿伯要回來了」還是「阿舅要回來了」？陳其邁表示，市民關心的不是「阿伯要回來」或誰要回來，關心的是市長要回來，市政需要重開機。過去一年多的紛紛擾擾，需要一個新市長，能夠立刻上工、立刻解決問題、立刻拚經濟，這是市民的期待，所以重點是真正的市長要回來。

(中時 )