海軍陸戰隊本月3日操演發生橡皮艇時發生翻覆意外，導致上兵蔡博宇宣告不治。總統蔡英文對此表示感到非常遺憾，已經要求國防部盡速完整調查這次意外原因，避免在未來造成憾事。

海軍陸戰隊本月3日操演時，發生橡皮艇翻覆意外，釀3名士官兵命危。國軍高雄總醫院左營分院今天表示，上兵蔡博宇在家屬同意放棄急救後，宣告不治。

蔡英文今天出席台北國際中醫藥學術論壇大會開幕式會後表示，自己要向蔡博宇家屬表達哀悼之意，她感到非常沉重、哀傷與不捨，希望家屬可以保重。同時對所有國軍弟兄姐妹為國家犧牲奉獻，表達最高敬意跟感謝。

蔡英文說，已經要求國防部全力照顧弟兄姐妹，尤其這次意外事件受傷或殉職的同袍，都要給最好的照顧，對家屬也要盡到最好的、最完整的照顧。

蔡英文強調，意外的原因調查是最重要的，將要求國防部盡速做完整調查，並檢討改進，避免這種再次不必要風險，讓憾事減到最少。

(中時 )