行政院長蘇貞昌今日上午出席新北市新莊响仁和鼓文化特展表示，這幾天來振興3倍券已有4百多萬人預訂，連地方政府都加碼送車子、送房子，希望防疫後也能夠振興。

文化部長李永得說，文化部所加碼振興的「藝FUN券」，在第一階段數位發行之後，會另外規劃針對65歲以上長者、18歲以下未成年以及身心障礙者，推出專案，將跟四大超商合作，到時候「藝FUN券」可以是數位，也可以是實體。

(中時 )