蘇貞昌：振興3倍券已有4百多萬人預訂 10:512020/07/05 中時 吳家豪 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 行政院長蘇貞昌。（圖／本報系資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 行政院長蘇貞昌今日上午出席新北市新莊响仁和鼓文化特展表示，這幾天來振興3倍券已有4百多萬人預訂，連地方政府都加碼送車子、送房子，希望防疫後也能夠振興。 文化部長李永得說，文化部所加碼振興的「藝FUN券」，在第一階段數位發行之後，會另外規劃針對65歲以上長者、18歲以下未成年以及身心障礙者，推出專案，將跟四大超商合作，到時候「藝FUN券」可以是數位，也可以是實體。 (中時 ) #行政院長 #蘇貞昌 #振興3倍券 也許您會感興趣 政治熱門新聞 罷免黃捷會成功嗎？鳳山人街訪大吐真心話 - 政治 罷免後狂拆韓國瑜建設？高雄市工務局說話了 - 政治 柯P提「阿舅回來了」 他終曝光阿舅身分 - 政治 金正恩又出現了 網卻發驚人之語：可能去年就... - 政治 海軍陸戰隊操演意外…昔登陸艇進水22死 失蹤大兵死狀慘託夢妻 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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