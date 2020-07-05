北市警消今（5日）早接獲民眾報案，指大稻埕碼頭有浮屍。據三立新聞報導，今早7點左右，有民眾在大稻埕碼頭，驚見疑似屍體浮在河面，趕緊報警。警消到場後將屍體打撈上岸，初步觀察死者為男性，但遺體已有腫脹發黑的情況，詳細身分及死因仍待進一步調查釐清。

(中時電子報)