受疫情影響，大陸配偶子女「小明」們無法返台與家人團聚，引發爭議，海基會前董事長洪奇昌呼籲讓「小明」分批回台，對此行政院長蘇貞昌今（5日）出席活動時回應，將會視各國疫情做對應的準備。

日前洪奇昌呼籲，在疫情緩和時，應基於人道、服務、理性等原則下，以分批、分年齡的方式讓大陸配偶子女「小明」們，能返回台灣與家人團圓，媒體詢問，行政院是否有最新的規劃，蘇貞昌表示，行政院基於保護國人的健康、安全，將會視各國疫情的情況，做好對應的準備。

(中時 )