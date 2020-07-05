大學生校外租屋不注重衛生的事情屢見不鮮，但這名男大生的房間噁到臭味飄出來，整層樓房客都聞的到，逼得房東開門一探究竟卻差點崩潰，小小的套房堆滿垃圾、衛生紙、紙箱、馬桶有大便沒沖、洗手台上還放著肉色飛機杯，恐怖景象讓網友們看了噁心想吐，「這是人住的嗎？」、「比荒廢的公廁還噁心」。

翻攝自 臉書《爆怨公社》

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一名網友在臉書《爆怨公社》PO文，指出親戚將套房出租給一名男大生，但他放暑假回台北後，房間卻飄出陣陣惡臭，讓同層樓住戶受不了求救房東，房東擔心地開門一看差點昏倒，套房的地上都是垃圾、紙箱、喝完得手搖杯，床上一堆衛生紙，還有一隻Ikea鯊魚，只有桌上是乾淨的。但最誇張還是廁所，滿地衛生紙空袋，馬桶座墊黏著大便，馬桶從沒刷過，洗手台放著肉色飛機杯更引起網友熱烈討論，「他的女朋友忘記帶走了」、「坐在這打得出來也是很厲害」。

對此，網友們紛紛留言，「這是學生還是畜牲？」、「根本是垃圾場吧」、「一定是肥宅」、「這一定是沒帶女生回家過的」、「豬舍都比這乾淨」、「 雙邊的肉靈芝」，還有人嘆氣，「乾就是這種人啦，所以學生才難找房子」。

翻攝自 臉書《爆怨公社》

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(中時電子報)