立法院長游錫堃今天出席中醫藥學術論壇，建議把台灣的中醫藥叫做「台醫」「台藥」或「漢醫」、「漢藥」。蔡英文總統則表示，未來在全民照護上，中醫藥的照顧會更重要，醫療體系也會納入更多中醫健保服務項目，提供健保給付。

蔡英文與游錫堃今天連袂出席中醫藥學術論壇，游錫堃在致詞時表示，漢醫有幾千年歷史，中醫則只有百年左右，漢醫傳到朝鮮半島叫做韓醫，傳到日本叫漢醫，傳到越南叫東醫，越南漢藥從中國來叫北藥，越南自產叫南藥，只有台灣叫中藥「有的人感到很混淆」。

他說，在台灣年紀比較大的人過去都叫漢醫漢藥，「這個事情大家可以思考思考」，如果說叫台醫台藥「應該也不錯」，但是大家如果覺得叫台醫台藥不夠好，「那我們也可以叫做漢醫漢藥啊，也無所謂」。

蔡英文則表示，這段期間因為疫情，中醫加入居家隔離診療服務，中醫藥國家隊也努力研究治療處方，來守護民眾健康，治療的療效也非常好，她要求「防疫治療要繼續拚，中醫藥發展也要繼續全力來拚」。

她說，去年底中醫藥發展法已經上路，這是台灣第一部專屬中醫藥界的根本大法，除了有法源更要有資源支持，行政院已編列5年6.7億元經費要大力推動中醫優質發展計畫。

蔡英文表示，我們也要設置中醫藥研究基金，對中藥製劑的開發，給予鼓勵和補助，讓研究能量更充沛，大家關心的中醫藥人才培育計畫及中藥品質管理等問題，我們也要逐一解決，建立起完善制度。

她強調，在全民照護上，中醫藥的照顧會更重要，我們的醫療體系將會納入更多中醫健保服務項目，提供健保給付，從今年開始，中醫健保試辦計畫當中，新增中醫提升慢性腎臟病照護品質計畫，「我相信這3.6％會逐漸往上走」。

蔡英文強調，我們要走向世界，中藥也是重要競爭力，今年開始已實施中醫藥優良製造作業基金，讓製造品質符合國際標準，也能開拓國際市場，我們有政策有方向需要大家努力。她以台灣為例，必須將過去失衡的情況調整到更平衡狀態，經過這4年的改革就是要調整我們的體質，包括中醫藥發展法完成立法，也是要讓台灣體質變得更好。

(中時 )