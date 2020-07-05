指考第3天首科歷史科，闈內高中審題老師提出書面意見，認為本次考題難度中等但有中高鑑別度。較具特色的試題是第38題回應近期新冠肺炎，以15-17世紀歐洲鼠疫為題；回應當前情境的還有第7題，以宮廟沿革呈現瘟疫與台灣王爺信仰的關聯。形式方面，今年新穎題型考證題是延續108年指考，非選第1及第2大題提供3則資料，再要求考生依提問作答。

闈內試考生也以書面表示，109指考試題活潑可愛，還融入經濟統計分析表與中國近代政經政策，歷史再也不是背科。面向方面，此次試題著重宏觀世界史及淵遠流長的中國史，題型包羅萬象讓人目不暇給，最令人印象深刻的是Beatles歌詞探討的揣測題、英國大憲章與今日法治觀念的對比題、啟蒙哲士對於中國想像的意境題（還結合美美的圖）與古代歷史文書的推測題，整份考題生動性大大提升，思考型考生將如魚得水，但背誦型考生可能會深陷泥淖。

大考中心主任周兆民補充，此次指考歷史首次使用高品質灰階印刷，以往多用在地理和生物科，雖會增加很多闈內作業時間，但因應未來素養導向會有多樣出題，不排除所有科目都會使用高品質灰階印刷。

大考中心副主任黃璀娟表示，歷史科開2間防疫試場，1間是之前自主健康管理的考生，另1間是台北新增的考生。

(旺報 )