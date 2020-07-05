近期，大陸的銀保監會首次公開銀行保險機構重大違法違規股東名單，共38名重大違法違規股東被曝光，這些股東的違法行為包括，違規展開關聯交易或謀取不當利益、編制或提供虛假材料、實際控制人存在涉黑涉惡等違法犯罪行為。

銀保監會相關部門主管人士強調，「任何股東入股銀行保險機構，入股動機必須端正，必須嚴格依法依規參與公司治理；若有股東觸及法律『紅線』，監管部門一定會不遺餘力、一查到底。」該人士的言論，此旨在傳遞將進一步嚴格股東股權監管的信號。

據第一財經報導，銀保監會將建立公開重大違法違規股東的常態化機制，公佈更多違法違規股東，並進一步完善公開方式，加大公開力度。

銀保監會成立以來，持續開展股東股權和關聯交易整治，果斷清理高風險機構違規股東股權，並製定了《商業銀行股權管理暫行辦法》、《保險公司股權管理辦法》等一系列制度規則，目的就是標本兼治、正本清源，推動建立規範的公司治理結構。

(旺報 )