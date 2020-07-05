英國《每日電訊報》上周六（4日）報道，英國政府最快今年開始，逐步淘汰大陸科技巨企華為參與該國的5G網絡建設；而官員正制訂計劃，在6個月內停止安裝華為的新設備，同時加快拆除已安裝的裝置。

報道指，情報機關政府通訊總部（GCHQ）修改之前有關可以安全管理華為帶來風險的保證。報道又引述GCHQ旗下的國家網絡安全中心的報告，指美國對華為的新制裁，禁止華為使用依賴美國知識產權的技術，對該公司產生「嚴重」影響，亦迫使華為使用不受信任的技術，可能令英國無法控制風險。

目前白廳正研究5G以外的基礎建設中，繼續使用華為設備的「後果」。白廳消息人士亦預計國家網絡安全中心的報告，將對此前允許使用華為設備的保證作出「根本轉變」。據悉，現時國家網絡安全中心對英國潛在風險的評估與美國安全機構的評估很相似。

首相約翰遜曾堅持可以使用部分華為設備，但面對美國加強制裁華為，上周四（2日）就轉口風指要謹慎行事，不希望政府重要基建受制於潛在敵對國家的供應商。

(中時 )