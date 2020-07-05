樂於做公益的三立主播張齡予，日前在結束播報工作後頂著濃妝趕去新北市泰山的培力園，與昔日參加《超級偶像》的戰友榮忠豪一起直播體驗做雞蛋糕，不過天熱煎台又燙，站不到三分鐘她就覺得妝快要融化了，很怕直播到最後，會上演主播卸妝秀！

看到自己完成的雞蛋糕有滿滿餡料，張齡予顯得非常興奮。（圖／讀者提供）

位於新北市的培力園主要是服務12-18歲一般青少年，辦理各式才藝課程及活動，協助許多家庭功能不彰或經濟相對弱勢的青少年建立自信、改變原本不穩定的生活作息，培力園帶著青少年一步步學習如何製作販賣雞蛋糕，讓青少年了解工作的辛苦並從中獲得成就感。然而108年因所募餐車老舊停擺，青少年頓時失去工作與學習的機會，只能待在家裡，又回到過去的生活型態，培力園為此緊急尋求募款，期待能拉住好不容易下定決心的青少年。

張齡予希望大家能多關懷陪伴青少年建立自信活出自己自己。（圖／讀者提供）

由於培力園地處新北市泰山，地段離市區較遠一些，平時幾乎沒有公眾人物探訪，看到有主播前往，張齡予在這裡一直被少年及居民要簽名合照，開玩笑說好像明星一樣。雖然做雞蛋糕溫度很高，她臉上的主播妝逐漸花掉，但卻忙得很開心，不過因為一直沒空吃午飯，面對香氣四溢的雞蛋糕，肚子叫個不停，兩人還偷偷將內餡起司跟OREO餅乾都雙倍份量，等完成後一次吃個過癮。之後他們也參觀剛募資裝潢好的職訓教室，更在學生的邀請下在牆上留下簽名留念，希望把當天快樂的氛圍留住。

現在是新聞主播的張齡予，長相甜美歌喉好，十年前曾參加《超級偶像》比賽想一圓歌手夢，與當年隻身來台灣參賽的榮忠豪成為好友，那時榮忠豪中文不太好但個性爽朗大方，張齡予也才剛去美國遊學，兩人很有話聊，張齡予還曾充當導遊，帶榮宗豪認識台北，一起分享生活圈，讓身在異鄉的榮忠豪備感溫暖。

後來張齡予雖然沒有在演藝圈發展，但跟榮忠豪保持聯絡。榮忠豪笑說張齡予十年來完全沒變，還是一樣熱情大方率真善良，「而且長得一模一樣，甚至看起來更年輕」，而張齡予則覺得榮忠豪變得比較「台」了，不再像個外國人，中文台語都講得很好，歌藝也有超強進步，最近幾年開始演戲、拍廣告，更以蠻牛的超累肌肉男，成為大眾熟悉面孔。目前手上有亞洲電台帶狀廣播節目，並開始自己的PODCAST頻道，兩人難忘當年互相鼓勵的追夢過程，惺惺相惜。

過去曾是《超偶》戰友的張齡予和榮忠豪，十年來兩人一直互相鼓勵彼此朝夢想邁進。（圖／翻攝自網路）

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(中時電子報)