大學指考進入最後一天，上午第一堂考的是社會組歷史，考生認為今年考題難易度與去年差不多、為中間稍偏易，但非選擇的部分題目需要邏輯推理與思考、並要求學生表達自己的看法，符合素養命題方向，也較具有鑑別度。

台中一中陳姓考生是自然組轉社會組考生，他認為，今年歷史科約7、8成的考題為一、二年級的內容，且沒有選修部分題目，寫起來不算難；其中一題考的是歐洲鼠疫大爆發、與近來的新冠肺炎稍有相似，算是時事題。

陳姓考生說，另選擇第八題問的是日本在第二次大戰期間攻占越南的原因，答案部分分析起來都算合理，在填寫時需要稍加思考。

中一中孫姓考生則認為，非選題的部分有不少開放式問題、要考生寫下自己的想法，這部分無法靠背誦得分、需要邏輯推理與分析思考，其中一題為史籍《周禮》，題目中提供3位學者對《周禮》的解析等資料，詢問考生學者共同意見等，較偏向素養命題；整體來說，約5分之1的考題稍具鑑別度。

(中時 )