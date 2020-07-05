陳姓婦人今年4月在臉書PO文「政府今年2月出口800萬副口罩給日本」，被警方認為是散布謠言，依違反社維法送辦；台北簡易庭認為，陳婦挑動政府與民間對防疫的信賴基礎，削弱防疫能量，足以引起恐慌，裁罰8000元。但陳婦提抗告，經台北地院函查闗稅署、國貿局確認台灣2月出口日本口罩有812萬多片，陳婦PO文內容並非憑空捏造，改裁定不罰。

陳婦4月4日在臉書張貼「今天才知道政府2月就出口800萬副口罩給日本，卻不准家長寄布口罩給在海外求學、工作的小孩」，陳坦承PO文，遭警方送辦。台北簡易庭認為，疫情嚴峻，任何對疫情及防疫物資的不實資訊，均足以造成人心惶惶、驚恐不安，影響社會安寧，裁罰8000元。陳婦不服，向北院提抗告。

北院合議庭針對今年2月出口至日本口罩數量，函詢財政部關稅署、經濟部國貿局，均稱今年2月我國出口至日本口罩數量計812萬3120片，國貿局並稱這些口罩因未達醫療品級，政府無法徵用，且於管制前所生產，因此合議庭認定陳婦PO文內容非毫無事實根據、憑空捏造之謠言。

合議庭認為，人民對公共事務之議論，不因處於防疫或承平時期，而使政府對人權保障議題，改變其態度，且當以政府、民間對於民主自由秩序的尊重，而就防疫決策過程及判斷因素主動說明及適時澄清，才能讓全民對防疫政策信賴，而非以移送裁罰使其噤聲。

合議庭指出，由於無法證明陳婦PO文內容是毫無事實根據、憑空捏造之謠言，自然無法造成社會大眾對政府建立之防疫體制，產生具體、明顯之危害，不構成社維法散布謠言行為，陳婦抗告有理由，撤銷原裁定，諭知不罰。

(中時 )