就算NBA都已公布完整復賽計畫，就連接下來熱身賽與例行賽賽程都訂好了，「惡漢」球評巴克利仍然很不看好NBA本季可以成功復賽，就算他的電視球評工作也會受到影響，但他堅持提前公開詛咒NBA本季復賽，將是一場災難的發生！

「我認為我們沒任何機會完成復賽這件事情，」巴克利說，「我這樣說很傷人，因為我很愛這些球員，也喜歡在《TNT》這份工作，我知道很多人將失去工作，未來發生將受影響，但佛州是現在世界上最糟糕的地方，你還把球隊帶到那裡。」

或許巴克利說得蠻有道理，因為美國當前新冠疫情最嚴重的地區，就是NBA挑選的復賽城市奧蘭多所在的佛羅里達州，就算NBA提出相當嚴謹的防疫措施與「封鎖泡泡」規定，巴克利仍然認為把22隊帶到那裡，等同是自掘墳墓行為。

巴克利堅信等待NBA的是一場災難的發生，也就是可能出現大規模群聚感染，「我不知道我們怎樣才能待在那裡3個月，且不引發新一波的疫情爆發，我認為這是不可能的！」反正巴克利慘遭打臉早已不是新聞，接下來就看他的詛咒能否成真。

(中時 )