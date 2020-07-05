2名男子體力不支無力游回，受困礁岩求救。（岸巡提供／許家寧新北傳真）

海巡人員將兩名潛客救回岸上，所幸皆無受傷，（岸巡提供／許家寧新北傳真）

天氣炎熱，新北市2名男子昨天至貢寮區石碇溪口浮潛，疑似海象突變，兩人越漂越遠，發現體力不支，無力游回岸邊，受困澳仔漁港外海礁岩，同行友人發現後急忙報案，岸巡火速出動水上摩托車前往搭救，將兩人從鬼門關拉回。

海巡署北基巡防區指揮部表示，7月4日下午4時許，接獲民眾通報澳仔漁港外有2名浮潛民眾受困於礁石上無法返回岸際，隨即調派澳底海巡隊以35噸巡防艇及施放水上摩托車至現場救援，所幸兩名潛客皆無受傷，不需送醫。

(中時 )