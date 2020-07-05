海象突變困澳仔漁港外海礁岩 海巡鬼門關拉回2潛客 11:152020/07/05 中時 許家寧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北2名浮潛男子漂流受困貢寮外海礁岩，海巡出動水上摩托車救回。（岸巡提供／許家寧新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 2名男子體力不支無力游回，受困礁岩求救。（岸巡提供／許家寧新北傳真） 海巡人員將兩名潛客救回岸上，所幸皆無受傷，（岸巡提供／許家寧新北傳真） 天氣炎熱，新北市2名男子昨天至貢寮區石碇溪口浮潛，疑似海象突變，兩人越漂越遠，發現體力不支，無力游回岸邊，受困澳仔漁港外海礁岩，同行友人發現後急忙報案，岸巡火速出動水上摩托車前往搭救，將兩人從鬼門關拉回。 海巡署北基巡防區指揮部表示，7月4日下午4時許，接獲民眾通報澳仔漁港外有2名浮潛民眾受困於礁石上無法返回岸際，隨即調派澳底海巡隊以35噸巡防艇及施放水上摩托車至現場救援，所幸兩名潛客皆無受傷，不需送醫。 (中時 ) #發現 #浮潛 #民眾 #水上 #水上摩托車 也許您會感興趣 社會熱門新聞 桃園萬壽路遇恐怖無人機車 貼緊緊「想抓交替…」 - 社會 「貪」掉前途！年薪400萬台積電經理「詐領184萬」 只為買2手車 - 社會 妹子釣蝦場開腿「手抓海鮮」 網笑：改釣X魚了 - 社會 台女偷吃「黑鮮肉」狂嫌棄 回頭讚台男強勁 網友氣瘋了 - 社會 南投秘境奪命！曾傳消失的絕美瀑布多人溺斃 當地人：哭死也沒用 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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