新北市衛生局30歲林姓女雇員3日晚間11時許墜樓身亡，檢警發現，林女墜樓前6小時在臉書寫下千字長文，自揭曾遭到性侵、謊言、暴力，宛如《房思琪的初戀樂園》一書主角，檢察官目前已指示警方調查，查扣林女手機等相關證物，將進一步約談林女親友釐清。

據悉，林女為衛生局約聘雇員，3日下午5時許下班前突然離開座位，隨後失去音訊、手機關機，豈料，6小時後就發現墜落於衛生局大樓前，林女先撞擊到門前的公務車發出巨響後墜地，林女送醫後於4日凌晨1時許仍宣告不治。

檢警發現，林女墜樓前6小時在臉書寫下千字長文，她自揭遭對方用強暴、謊言、暴力、背叛毀了自己的人生，她控訴對方宿醉強暴自己，把她從廁所拖到客廳再扛到房間，嘴上說著「再一下下就好！」

林女也提及，閱讀《房思琪的初戀樂園》的心境，最後更寫下「我知道很多人愛我，但我恨我自己，願用這條命，讓真相浮出檯面。」

檢警4日相驗遺體，初步排除外力介入、他殺，由於林女墜樓前寫下的千字文，檢察官已指示警方進一步調查，目前已查扣林女手機等證物，由於手機已關機將進行解鎖還原，此外，網友爆料對方疑似是某機構執行長，警方指出，待手機還原後才會進一步約談釐清。

同事透露，林女相當認真、工作負責，對於她的離世相當不捨，曾聽聞有感情問題，但並不清楚過程。

(中時 )