振興三倍券上路，根據經濟部最新統計，預約紙本三倍券的人竟占了將近整體的8成，數位綁定則遠遠落後，僅占2成，外界好奇，之前一堆人說三倍券綁信用卡最划算，為何數位綁定會差一大截？有內行人透露，全因限制陷阱一堆。

振興三倍券上路，根據經濟部統計，預約紙本三倍券的人占了將近整體的8成。(圖/中時資料照)

經濟部4日晚間公布最新三倍券統計，已有525萬多人完成，其中紙本預約竟達78%，數位綁定在開放首日一度突破5成，但比率愈來愈低，已降至不到2成5，有內行網友提醒，數位綁定小心下列3大陷阱：

1. 信用卡消費限制多

以回饋最高的星展銀行為例，卡友須在LINE平台綁定，若要拿到其他額外加碼，還須搭配信用卡分期消費；此外，指定百貨、餐飲、3C、旅遊住宿四大通路消費，才可再享額外回饋。

2. 新戶才有較高優惠

以渣打銀行的 1500 元為例，限定新戶並指定辦渣打現金回饋御璽卡、渣打優先理財無限卡或渣打TheShoppingCard分期卡，才享有較高優惠。

3. 搶不到限量早鳥

喊出回饋1100元的台新銀行，10%回饋限量前2萬名，早鳥專享也只有限量前1萬名，等於上路第一天的前半小時就要搞定。

雖然各家銀行力推信用卡回饋，但大都要新戶或早鳥才能享有較高優惠，舊戶則只有100-300元不等的回饋，有網友表示，沒搶到限量的早鳥或不是新戶，乾脆轉領實體紙本券。

(中時電子報)