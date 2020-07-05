高雄市長補選進入倒數，國民黨參選人李眉蓁勤跑基層，5日上午抵達鳳山工協市場掃街拜票，她也奪得市場內民眾及商家熱烈歡迎，對於稍早民眾黨黨主席柯文哲南下為吳益政輔選時批李眉蓁不夠好，李則回嗆柯P愛吃豆腐。

李眉蓁表示，她覺得柯文哲很喜歡吃豆腐，他先吃親民黨的豆腐，然後又吃國民黨的豆腐，可見他對媒體的操作方式非常熟悉，所以這個應該是政治的術語。

李眉蓁4日在左營拜票時酸民進黨參選人陳其邁都可以當她「叔叔」了，還裝年輕，陳則回應說自己還很年輕，更批李眉蓁複製韓國瑜的團隊？對此，李眉蓁眉頭一皺說，陳其邁「叔叔」，要不然你們認為呢？

隨後媒體提問，藍營是否因為議長選舉分裂，甚至引起王金平不高興，李眉蓁表示，王金平一生只為國民黨，所以是有大格局的人，她並不感覺到他有不開心。王金平這幾天也很關心選情，一直替她努力，所以沒有感覺他有任何不開心。而且大家都知道他不是這麼「雞仔腸、鳥仔肚」，王金平是國民黨都尊敬的長輩。

(中時 )