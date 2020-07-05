◎來台中百大藝文亮點搶優惠 消費滿額抽大獎

搶攻振興券大餅，台中市文化局集結近百家藝文場館、文創業者或文創小店、咖啡廳，推出「台中百大藝文亮點」專屬優惠，活動從7月15日起將持續至今年底；文化局強調，此活動配合台中購物節，民眾只要在8月底前消費滿500元，還有機會抽精品豪宅、汽車等大獎。

◎夜遊深澳鐵道自行車 星光相伴

新北深澳鐵道自行車7月起換新妝，以浪漫山海景緻為主題，斥資百萬元打造沿線1.3公里的光影廊道，讓乘客穿梭在點點螢光中，暢遊北海岸夜間風情，每晚共6個班次，29日起開放線上訂票；此外觀旅局也推出七夕音樂會、百人淨灘、搭配三倍券的「RB328優惠套組」等活動，搶攻國旅商機。

◎度假來金門 金湖廣場放大你的振興券

疫後新生活來臨，「類出國」旅遊正夯，中央政府發放三倍振興券，離島旅遊再加碼，金門絕對是度假最佳選擇！比鄰太湖及金湖飯店旁的昇恆昌金湖廣場自7月1日起至8月31日止推出「狂購一整夏 放大你的振興券」折價券優惠方案，囊括國際時尚品牌香水美妝保養品、3C電子產品、文創商品及特色伴手禮等應有盡有，總價值超過NT$90,000元，30倍放大你的振興券！

◎台中購物節 Shopping做公益

2020台中購物節7月1日開跑，期間結合政府推動的振興券政策，愛無礙協會也加入優惠商家行列，台中市社會局呼籲民眾採購身障團體製作的產品，做公益也能抽獎；台中市環保局寶之林廢棄家具也看準這波消費潮，推出滿千送贈品的活動。

◎好玩卡有好康 999元暢遊6景點

搶攻旅遊復甦商機，南投縣、新竹縣與苗栗縣政府首度聯合打造「中台灣好玩卡景點暢遊版」及「南投縣限定版」，1199元可購買景點暢遊版，填寫問卷可以999元購買，內含3縣市經典景點33處中，選6處旅遊，還附贈商圈消費卷200元，相當划算。

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(中時電子報)