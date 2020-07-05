海軍陸戰隊3日執行漢光演習預演時，疑因海象突變，打翻一艘膠艇，導致7名官士兵落海，其中1人搶救後今（5）日凌晨宣告不治。不過這並非海軍陸戰隊首次發生意外，名嘴張友驊指出三次陸戰隊意外，一共造成超過100人死亡。

張友驊在《新聞龍捲風》節目中提到，陸戰隊先後出過三件大事，第一件是在1951年5月8日，死了58人。張友驊引述前陸軍總司令于豪章將軍說法，指出當時戰車登陸艦上都是資深官員，掌舵的是新手，疑因緊張操作不當被捲入水中漩渦沉到水底，而原本海軍兩棲登陸訓練基地是在彌陀鄉漯底山，也就是現在南寮漁港一帶，也因為此事件才遷到桃子園。

1961年6月24日成功1號演習，張友驊說，當時參謀總長不懂兩棲登陸，第一艘到第五艘都發生問題還是下令，其中兩人表達抗議，一個是孔令晟，馬上向蔣介石報告，另一名美軍下士馬上跳入海中搭救這些人，但最後沒有一個人救起來。

事後清理戰場，打撈上來的屍體死狀甚慘，張友驊表示，因缺氧罹難者的手都抱在胸前，屍體呈現青紫色，本來那個（門）是可以開的，但疑因翻覆後重心不穩，有人想要開（門），但很多隻手就抓在他的手上。

接著是1980年聯興22號演習，陸戰隊LVTP5的兩棲登陸艇，在海象不佳的狀況下進行登陸戰，當時一輛LVTP5故障熄火進水，導致22名官兵溺斃，僅排長跟車長順利逃生。

張友驊：陸戰隊出過三件大事 造成逾百人死亡

(中時電子報)