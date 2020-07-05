海軍陸戰隊99旅進行漢光36號演習預演時，疑因海象因素造成操舟翻覆重大意外，其中3名官兵命危，今（5）日凌晨1時19分，院方發出訊息指出，「本院收治陸戰隊蔡博宇上兵於7月5日0點36分，家屬同意放棄急救，宣告死亡。」海軍司令部也於官方臉書上貼文哀悼表示，「博宇，你是我們陸戰隊的英雄。」

軍司令部對於蔡博宇上兵在演訓中意外喪聲表達不捨，特別在官方網站上貼文哀悼致敬，文中表示，「敬愛的博宇，你克盡職責守護這塊土地，你是我們陸戰隊的英雄，你的英勇事蹟，我們會永遠記得，並以你為榮。願逝者安息，傷者康復，生者節哀與堅強。

海軍司令部表示，「聯合登陸作戰」操演意外落海官兵蔡博宇上兵，經醫院積極搶救後，仍告不治。蔡博宇上兵為海軍陸戰隊優秀之菁英隊員，本次全心全力投入操演任務，足為陸戰隊之英雄，本部十分不捨，除向殉職官兵家屬表達深切哀悼與撫慰之意，本部將全力協助辦理追晉、因公撫卹及喪禮相關事宜。

(中時電子報)