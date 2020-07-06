疫情影響民眾外出用餐意願，大陸小龍蝦因供過於求、價格暴跌，養殖戶血本無歸。部分小龍蝦業者則在努力突圍，冀望透過電商平台直播銷售，另闢商機。

對不少大陸民眾來說，剝開小龍蝦蝦殼的那一刻，代表了正式進入夏季的儀式。據統計，大陸民眾一年可吃掉120萬噸的小龍蝦，再搭配啤酒和燒烤，就是夏日的標準配備。不過2019年以來，火熱多年的小龍蝦出現退燒跡象，2020年再加上疫情攪局，市場供過於求致小龍蝦價格暴跌，養殖戶欲哭無淚。

小龍蝦按照重量分為不同級別，重量愈重、售價愈高。今年以來，大陸的小龍蝦價格普遍回落，在湖北、江蘇、上海、成都、長沙等小龍蝦主要市場上，重量較輕、約在2至4錢的小龍蝦價格一度跌至每斤人民幣（下同）6～7元，相較上年同期每斤15～18元的行情，價格等於腰斬。即便4～6錢的中型小龍蝦價格，6月份的價格也較3月份幾乎少了一半。

養殖戶幾乎血本無歸

與低價小龍蝦形成鮮明對比的是，重達9錢以上的小龍蝦價格卻一路上漲，6月時每斤價格仍可高達42元。由於價格出現兩極化，養殖戶說，除了個別大蝦專養戶，今年絕大多數的小龍蝦養殖戶幾乎血本無歸。以小龍蝦主要產地的湖北荊州、潛州來說，6月份2～4錢的小龍蝦平均價格暴跌至每斤6元。養殖戶損失慘重，只好放掉養殖地裡的蝦，準備種水稻，比往年提早20多天。

「蝦稻共作」是潛江市小龍蝦養殖的普遍模式，即在稻田中養殖兩季小龍蝦並種植一季中稻，在水稻種植期間，小龍蝦與水稻在稻田中同生共長。 有養殖戶說「今年賣蝦還虧本，不如早點放掉，早點準備種水稻」，「賣蝦要出人工捕撈和運輸費用，等於倒貼錢」。

小龍蝦價格的暴跌，一方面是前兩年銷售火爆，從養殖戶到餐飲業者大力投入，小龍蝦變成相當普遍的食材，從藍海進入紅海。另一方面，疫情影響民眾聚餐意願，銷量大幅滑落。

還有業者指出，今年小龍蝦的品質和往年相比「確實不太好」。原因是上游的養殖基地受疫情影響，有的飼料短缺，有的運輸不暢，即便產量和往年相同，但品質顯然有所下降，自會影響下游購買意願。這也是今年品質較好的大型小龍蝦價格飆升，重量較輕者價格暴跌的主因。

2020年湖北荊州小龍蝦價格走勢

小龍蝦價格受疫情重擊

為了突破銷售困境，有業者鎖定最夯的直播商機，透過網紅直播賣貨，確實殺出一條銷售血路。近日轉型為專職網紅的錘子科技創辦人羅永浩，首次嘗試直播賣貨小龍蝦，就創下近2千萬元銷售佳績。阿里巴巴集團副總裁、盒馬事業群總裁侯毅在4月時與大陸「直播一姐」薇婭合作，5秒賣光600萬隻小龍蝦。湖南長沙知名小龍蝦餐廳「文和友」，則是選擇和大陸男演員陳赫一起直播，最終賣出超過200萬元，一舉擠進「618抖音直播間百大品牌銷售」榜單。

江蘇省淮安市最南端、小龍蝦主要產地的盱眙縣則是早早就開始往電商平台發展。盱眙縣技師學院幾年前已與業界產學合作，陸續培養小龍蝦養殖、烹飪人才共3,000多人。

2015年起，盱眙更與天貓、京東、蘇寧等主流電商平台合作，嘗試線上銷售盱眙龍蝦，至今也陸續培養線上主播。

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(中時電子報)