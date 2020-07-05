國際標準組織3GPP於3日宣布R16標準凍結，這標誌5G第一個演進版本標準完成，對此，3GPP RAN全會副主席、中國移動首席專家徐曉東表示，「5G已經具備了相對全面的能力；從全球的5G部署來看，設備商、運營商、終端廠商或是其他應用提供商，都可以更積極地行動起來，這可能會進一步掀起5G建設熱潮。」

R16不僅增強了5G的功能，讓5G進一步走入各行各業，還兼顧了成本、效率、效能等因素，使通訊基礎投資發揮更大的效益；這也意味著，5G商用將迎來新熱潮。在被問到R16標準的最大特色時，徐曉東表示，R15和R16作為整體，可以幾乎全方位接受各種5G應用的挑戰。

3GPP SA2工作組副主席、中國移動研究院主任研究員孫滔表示，R16開始真正和一些工業互聯網場景做更深度的融合。

引入R16新標準後，如何升級既有5G基地台？徐曉東表示，不需要對基地台的硬體設備做改動，軟體升級就可以完全支持R16標準。

(旺報 )