疫情解封，國內旅遊爆夯，尤其零確診的離島澎湖成了國人旅遊首選，迎接當地觀光最大盛會國際海上花火節到來，連日來數十萬遊客湧入，澎湖觀光強強滾。

台灣虎航5日首航國內離島澎湖，滿載180名遊客跨海逍遙遊，澎湖縣政府特贈伴手禮歡喜迎賓，大夥好興奮，還有遊客竟然專程1日來回，就只為了搭乘虎航樂。

因應國際航班尚未解禁，旅遊業、航空業看好澎湖觀光市場大舉搶攻，繼國內最大旅遊集團雄獅旅遊正式宣布進駐，一向只飛國際航線的台灣虎航也通航澎湖。

礙於民航法規定，虎航沒有申請國內航線，所以華信航空以「濕租」方式（同時租用飛機及機組人員）飛航，同時投入澎湖及金門等離島航線。

華信航空表示，共計租用3架虎航A320空中巴士客機，即日起每天台北飛航澎湖11架次、22航班，持續通航7、8、9月，屆時將視實際狀況調整。

5日首航上午7時從台北松山機場起飛，滿載180名旅客於7時45分抵達澎湖，澎湖機場以灑水儀式迎接，澎湖旅遊處長陳美齡ｕ也親率隊現場熱情歡迎，每名遊客贈送澎湖特產黑糖糕、蘆薈面膜等伴手禮，還與旅客們開心合影，一起見證這歷史時刻。

(中時 )