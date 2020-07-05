建中教師莊德仁、北一女中陳慧珠、中山女中邱永春表示，此次指考歷史「中間偏難」，主要是題目多且注重細節，部分試題超出現有教科書內容；反倒非選因為題目明確，比去年簡單，學生只要有論述能力，不難作答。

莊德仁補充，超出現有教科書內容的試題還不少，例如單選10談中國邊疆民族，單選27談清朝藩屬，要用刪去法才能作答。課綱只是綱要，沒有教科書講得細，但有些題目是連教科書都沒有提，學生沒有這方面知識，缺乏作答線索。

莊德仁也認為38題是滿有趣的設計，歐洲中古後期瘟疫船隻在外海要40天，還有配套措施，跟現在很像，而且更嚴格，可以看出人類面對困難的智慧，「這也是我們要學歷史的原因。」

莊德仁並表示，此次指考歷史首次使用高品質灰階印刷，28、29題印刷品質的確比以前好太多，但是題目問的是藝術風格，還是要了解藝術史；如果課本沒有提，還是很難作答。

(旺報 )