富邦悍將與樂天桃猿陣中的本土王牌左投都在今日先發，由新生代陳仕朋掛帥出戰「姐姐」王溢正，兩人本季都僅先發對戰對手1次，雖然目前悍將遭淘汰，不過桃猿與中信兄弟勝差3場，仍有一拚的機會，本土左投對決成為周末好戲。

王溢正先出賽9場、先發8場，共拿下5勝2敗，其中4勝集中在開季前4戰，本季僅對上過悍將1次，先發6局被敲8安，失5分(3自責分)，對戰自責分率4.50，當時無關勝敗退場。王溢正上一次先發對上統一獅，僅投3.2局就失7分(3自責分)吞敗，今日則要調整回來為球隊搶勝。

目前富邦悍將整體年輕化，陳仕朋也是新生代王牌左投，他本季先發8場拿下3勝4敗，僅在4月底對戰過樂天桃猿，當時6局被敲7支安打，失4分吞敗，相隔2個月後陳仕朋才再次與桃猿交手。

富邦悍將本季無論對戰兄弟或桃猿戰績都不理想，賽前與桃猿隊戰15場僅拿5勝，昨日靠再見安氣走桃猿，今日則是系列戰最後一場，桃猿為了追回季冠軍之位勢必全力搶勝，下周起將進入補賽周。

(中時 )