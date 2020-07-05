今年指考歷史科出了許多時事題，歐洲中古瘟疫（新冠肺炎）、大憲章（香港議題）、冷戰（中美貿易戰）等均入題。教團表示，試題中間偏難，多元視角切入，走向歷史綜合能力應用、探究實作方向的嘗試。

全國教師會說，今年歷史科試題中間偏難，但鑑別度高，仍須掌握時代背景知識與融匯各單元重點，強調歷史理解能力的綜合判斷。此外，結合時事出題、導入社會關懷（例如35題漢本遺址與蘇花改連結、38題瘟疫史與疫情連結）。

全教會說，今年5、6 出題冊比例增加(如中南美)，強調高三選修歷史課程不能放棄，可見命題者的用心。

而全國高級中等學校教育產業工會指出，今年歷史科目 穩定中求變化，試題有新意，符合108課綱的素養精神，善閱讀、思考靈活且關心時事的學生易拿高分，鑑別度高。

全中教指出，非選題的設計不是單純的閱讀測驗，學生需要以史料閱讀為基礎、以歷史理解為關鍵能力才能準確回應提問。非選題的分數配置（固定標準答案1分、理由論述2分）可以再大方一點。

全中教表示，過去較少被關注的第五、六冊，進入試題的比例增加；題目設計包含對民主的反思（25）、女性主義與搖滾樂（24）等等，顯示出取材與觀點都有多元呈現。

(中時 )