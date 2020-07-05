北市內湖污水車撞破瓦斯管 現場瓦斯味濃厚 員工已緊急撤離 11:292020/07/05 中時電子報 蘇育宣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市內湖污水車撞破瓦斯管 現場瓦斯味濃厚 員工已緊急撤離 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今(5日)上午在台北市內湖區舊宗路一間汙水廠驚傳槽車不慎撞上瓦斯管，造成瓦斯意外洩漏，現消防隊於已緊急到場佈設水線，並緊急撤離場內所有員工，現場傳出濃厚瓦斯味，消防隊員全謹慎以對。 (中時電子報) #瓦斯外洩 #瓦斯管 #汙水廠 #內湖 也許您會感興趣 推薦閱讀 哪種瓦斯最划算？南大附小生告訴您 11:292020/07/01 寶島 《日股》疲軟經濟數據 日經翻黑 12:162020/07/01 財經 東京「單日新增67例確診」創解禁後新高！日鬆口：不排除再進入緊急狀態 16:322020/07/01 國際 7月桶裝瓦斯持平、天然氣降價6.04％ 17:022020/07/01 財經 7月天然氣價連4降 桶裝瓦斯不調低 17:462020/07/01 財經 住宅瓦斯綜合險 提供居家全面保障 21:402020/07/01 財經 臺灣產物住宅瓦斯綜合保險 保障全面 04:102020/07/02 產業特刊 鹿港火鍋店疑氣體外洩引爆烈火 男跳樓逃生2人送醫 12:182020/07/03 社會 鹿港火鍋店陷火海 瓦斯工烈火焚身54％燒燙傷送醫插管 13:312020/07/03 社會 驚險片曝光！烈焰吞噬彰化火鍋店 消防員火海搶救 15:482020/07/03 社會 社會熱門新聞 桃園萬壽路遇恐怖無人機車 貼緊緊「想抓交替…」 - 社會 「貪」掉前途！年薪400萬台積電經理「詐領184萬」 只為買2手車 - 社會 妹子釣蝦場開腿「手抓海鮮」 網笑：改釣X魚了 - 社會 台女偷吃「黑鮮肉」狂嫌棄 回頭讚台男強勁 網友氣瘋了 - 社會 南投秘境奪命！曾傳消失的絕美瀑布多人溺斃 當地人：哭死也沒用 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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