今(5日)上午在台北市內湖區舊宗路一間汙水廠驚傳槽車不慎撞上瓦斯管，造成瓦斯意外洩漏，現消防隊於已緊急到場佈設水線，並緊急撤離場內所有員工，現場傳出濃厚瓦斯味，消防隊員全謹慎以對。

(中時電子報)

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