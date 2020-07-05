大安區農會5日舉辦「幸褔滿滿在台中暨地方農特產品推廣活動」，聯合行銷大安區、外埔區及大甲區地方產銷履歷農特產品。（陳淑娥攝）

大安區農會5日舉辦「幸褔滿滿在台中暨地方農特產品推廣活動」，立法院副院長蔡其昌共襄盛舉。（陳淑娥攝）

大安區農會5日舉辦「幸褔滿滿在台中暨地方農特產品推廣活動」，聯合行銷大安區、外埔區及大甲區地方產銷履歷農特產品。（陳淑娥攝）

大安區農會5日舉辦「幸褔滿滿在台中暨地方農特產品推廣活動」，聯合行銷大安區、外埔區及大甲區地方產銷履歷農特產品。（陳淑娥攝）

台中市大安區農會5日舉辦「幸褔滿滿在臺中暨地方農特產品推廣活動」，聯合行銷大安區、外埔區及大甲區地方產銷履歷農特產品，包括米食、青葱、芋頭、蜂蜜、生鮮肉品等產銷履歷食材，落實「吃在地，食當季」理念，現場吸引不少民眾爭相採購。

為行銷在地優質農特產品，台中市農業局輔導大安區農會5日於大安區頂鑫會館舉辦「幸褔滿滿在台中暨地方農特產品推廣活動」，包括立法院副院長蔡其昌、市議員李榮鴻、吳敏濟、施志昌、農業局專委陳柏宏、大安區農會理事長黃明榮、前議員楊永昌、林素貞、大安區婦女會理事長蔡素蘭等均共襄盛舉。

蔡其昌指出，透過活動行銷甲安埔農特產品，大家來這裡就能買菜，大安鄉親也能多參與，是一個很好的活動。

陳柏宏表示，農業局長年輔導在地農會培育青年農民，今天準備多項產銷履歷新鮮蔬果及加工農產品，有白玉苦瓜、秋葵、玉米筍、蘆筍、芭蕉、茄子等，更有地方代表性大安青䈡製成的青䈡脆餅、飛天豬產銷履歷肉鬆；大甲芋頭製成的芋頭米粉速食包、紫香芋片；外埔的產銷履歷蜂蜜「蜜食」，「食在地，最安心」，邀請大家一起支持選購在地農特產品。

現場也安排「美味『食』刻」，運用在地生產具特有葱辛香味大安葱、產銷履歷安泉米、飛天豬肉、豬油等優良食材，烹調古早味葱油爌肉拌飯、葱丸DIY，提供參與民眾品嚐，藉由產地到餐桌的食農教育體驗了解在地優質農特產品，並推廣正確飲食觀念及教育消費者地產地銷重要性。

(中時 )