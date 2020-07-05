新北市衛生局30歲林姓女雇員3日晚間11時許墜樓身亡，林女墜樓前在臉書寫下千字長文，自揭曾遭性侵、謊言、暴力，宛如《房思琪的初戀樂園》一書主角，有網友爆料，男方疑似是某機構執行長。不過現在又傳出疑似「正宮」也在臉書發聲反擊稱「受夠了」、「到底是誰想要把我逼向絕境？」。

據悉，林女為衛生局約聘雇員，3日下午5時許下班前突然離開座位，隨後失去音訊、手機關機，豈料，6小時後就發現墜落於衛生局大樓前，林女先撞擊到門前的公務車發出巨響後墜地，林女送醫後於4日凌晨1時許仍宣告不治。

檢警發現，林女墜樓前6小時在臉書寫下千字長文，自揭遭對方用強暴、謊言、暴力、背叛毀了自己的人生，她控訴對方宿醉強暴自己，把她從廁所拖到客廳再扛到房間，嘴上說著「再一下下就好！」

林女也提及，閱讀《房思琪的初戀樂園》的心境，最後更寫下「我知道很多人愛我，但我恨我自己，願用這條命，讓真相浮出檯面。」

據了解，衛生局女雇員指控對象，疑似是民間長照機關執行長，已有家庭。三立新聞報導，該執行長之妻昨晚也發文反控：「到底是誰想要把我逼向絕境...正當輿論一片倒的時候，經過一夜冷靜的思考，受夠了...我決定出來公開這一切...」。

文中質疑「為何當下不報警？維持多久的關係？」還稱自己曾下跪苦求對方還她老公，但對方卻是一抹冷笑。更說選擇提告後，開始有黑衣人出現。不過該則貼文目前已刪除。

針對此案，檢察官已指示警方進一步調查，目前已查扣林女手機等證物，由於手機已關機將進行解鎖還原，此外，網友爆料對方疑似是某機構執行長，警方指出，待手機還原後才會進一步約談釐清。

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(中時電子報)