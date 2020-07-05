由九把刀原著小說改編翻拍的電影《打噴嚏》2014年就拍攝完成，找來林依晨與當年24歲的柯震東搭檔，卻遲遲未上映；今年九把刀將版權買回，又等到疫情趨緩，終於排定將在本月15日於全台上映。（摘自臉書／謝瓊雲彰化傳真）

彰化大戲院臉書粉絲專頁，月初貼文公告，確定將於15日重新開幕，與學子一起迎接暑假，而當天戲院4個影廳，只播映九把刀的《打噴嚏》1部片，另1部韓國電影《翻供》也將在隔一周後緊接著上映。（摘自臉書／謝瓊雲彰化傳真）

放暑假！彰化大戲院回來了！4月底因新冠肺炎疫情暫停營業的彰化大戲院，上個月在臉書粉專宣布將在本月15日重新開幕，1日更貼文預告，確定重開張首日，將配合全台同步上映九把刀導演的《打噴嚏》，令不少引頸期盼許久的彰化市民充滿期待；至於台灣大戲院何時將重新開幕？目前仍是未知數。

彰化市的台灣大戲院、彰化大戲院，陪伴許多青年學子長大，看電影、吃鹽酥雞和肉圓等小吃成為許多人的共同記憶；本名柯景騰的九把刀也是彰化人，當年挑戰執導演筒的成名作《那些年，我們一起追的女孩》就曾返回故鄉彰化市在台灣大戲院舉辦影友會，率柯震東、彎彎等主要演員和書迷影迷一起看電影，風光一時。

2014年九把刀攜手柴智屏擔任製片，籌拍自己的小說創作《打噴嚏》，找來「零負評女神」林依晨搭檔爆紅的柯震東、王大陸等人主演，這部電影6年前就拍攝完成，卻因男演員們的負面新聞，遲至現在上映，風暴已過，不少忠實書迷仍十分期待，願意買票進戲院欣賞。

根據彰化大戲院粉專回應網友的內容，15日當天只播映《打噴嚏》一部片，17日至19號上映韓國犯罪懸疑電影《翻供》口碑場，22日正式上映；不少戲迷敲碗期待的《天能》因片商檔期一延再延，將配合北美在8月12日才上映。

另外，在全球票房都很亮眼的電影《屍速列車》續集《感染半島》，在台上映時間也是定在學生們放暑假的第一天、7月15日，但彰化大戲院明確回應指本片「不會上映」，讓網友影迷失望之餘，彰化大戲院迎接暑假檔期、重新開張，4個影廳只選擇播映九把刀《打噴嚏》一部片，也顯示戲院老闆對九把刀的支持與情義相挺，完全不讓在地影迷有選擇其他首輪電影的機會！

(中時 )