對大陸來說，今年是AI（人工智慧）發展成果豐碩的一年；其中，上海的AI應用成果卓著。據彭湃新聞報導，截至目前，上海已經進行2批場景開放，累計開放場景30個，涉及醫療、教育、文旅、城市管理、司法、金融等10大領域，吸引海外150多家企業、240個解決方案參與。

早在2018年，大陸就率先啟動了AI應用場景建設計畫，採取「揭榜掛帥」和動態發布機制，引導社會各界開放場景，並向全球徵集解決方案。

這些AI場景包括張江人工智慧島、洋山港智慧重卡、進博會國網電力智慧巡檢、上海電氣「AI＋工業互聯網」腫瘤醫院、市高院智慧司法審判、市西中學智慧教育等。

其中，在今年的疫情期間，上海市公共衛生臨床中心、東方醫院援鄂醫療隊2個AI重點應用場景建設運作；上海「AI應用場景建設」品牌因此初步打響，大陸多個省市還為此陸續到上海觀摩借鏡。

接下來，上海市第3批應用場景將在2020世界人工智慧大會雲端峰會期間向外發布；今年大會主題為「智聯世界、共同家園」，既體現了AI技術、產業和應用全球化發展的趨勢，又表明了AI向善、造福世界的人類共同價值理念。

(旺報 )