曾執導《我要變成硬柿子》、《我的秘密花園》等偶像劇導演楊冠玉4日驟逝，享年57歲。20多年糖尿病史的她，據家人表示應是血糖過低昏倒休克，靈堂及告別式時間，今才會進一步討論。楊冠玉生前廣結善緣，她的驟逝消息令圈內友人們及星友們感傷不已，楊冠玉生前師承導演王小棣，昨晚王小棣聽聞楊冠玉猝逝亦難過得說不出話來。

在佛教如來宗官網裡，有篇「脾氣暴戾的導演入到妙禪師父座下脫胎換骨，變成微博上網友評語Nice的導演」文章，是楊冠玉多年前所寫，她以3000多字闡述自己從不認為人要修行，到最後讚嘆感恩妙禪師父的心路歷程，字字句句娓娓道來，真摯感人。據悉她成為妙禪弟子已有10年，她的家人昨晚表示，楊冠玉生前確實是妙禪的弟子，這篇文章充滿正面力量。

文章如下：

「原先對工作沒有自信，卻在拍戲中發現師父開啓我的智慧，變成非常有自信，且跟大陸人合作拍戲，他們竟然在微博上稱讚我，真的跟原來的評語完全截然不同；餐廳生意好到不行，也順利買了自己很喜歡的房子」。

其實在我入門前我總認為人為什麼要修行。下輩子是誰都不知道，我幹嘛修！我只要這輩子過的好就好，家人過的好就好。但是真的是這樣嗎？我們的命運真的完全掌握在我的手上嗎？為什麼每年需花好多錢在算流年、請符解惡。但心中永遠有一角落是恐慌的、是不安的。

我一直覺得我是一個完全沒有記憶的人。從小到大其實還算順利，功課沒有特別優秀，中等左右。因是家中最小，所以所有事情也輪不到我，就覺得自己好像還算幸福幸運的長大的。因此，自己莫名走上傳播界，更莫名其妙的在25歲那年被升為導演。我完全不知自己為什麼會做導演、為什麼能做導演。其實心裡一直忐忑不安，非常沒自信。但另一個聲音就告訴你，可能是命吧！也沒多想。想想人嘛！就是要過日子。就這樣過下去吧！因此在28歲開公司自己做老板當製作人。

在34歲那年製作了一部戲《大醫院小醫師》，在製作這戲的過程非常的痛苦，甚至拍到發不出薪水，想從公司七樓跳下去就算了。可是總想著，人嘛十之八九不如意，咬著牙一定會過的，以後一定會更好的，人一定能勝天的。因此，努力痛苦咬著牙終於拍完了，但卻賠了400萬，公司結束；自己又出來當導演還債，也很幸運拍了一部《我的秘密花園》，非常紅，當時覺得自己命好像很好，可是心中矛盾沒自信一直存在，一直困擾著我，但外表卻讓人不可一世，也因此《我的祕密花園》part2，導演並不是我。

雖然有些難過，但因有些紅就有些傲慢，並不在意；可是再拍別的戲之後，發現大家開始傳楊冠玉難搞脾氣很大很兇不要找；當時並不自知，只覺得都是別人不對，因此到處抱怨，說到別人就髒話滿天飛，但永遠都認為咬著牙一定會過的，我一定會遇到懂自己的人。

入門後，我才發現我其實每天都處在抱怨中，但這些都打敗不了我，只有在感情上被打敗了。我渴望愛情，但每段戀情都被莫名拋棄，而且都一直在輪迴，輪迴同樣結果，讓我極度崩潰。我沒辦法理解我到底出了什麼問題。覺得自己好像被詛咒了，讓我一直過不去。也常常會想，我到底怎麼了，我這輩子沒害過人，對人誠懇熱心，為什麼受傷害的被出賣的都是我，無法理解！但還是覺得人嘛！咬咬牙就會過。

直到2010年柴智屏為了找我拍戲，卻又覺得我的身體很爛，因為我26歲就得了糖尿病，她說她有一個很棒的師父，要我入門，我怕我如果不去，柴智屏就不找我拍戲，所以就跟她入門；但因弄不清楚不了解，因此退轉了，但柴姐一直努力不懈的叫我回來。因此，在拍完柴姐的戲後又重新回來。

記得那天2010年8月31日入門，在台北精舍見到師父，與師父兩眼相對時，心中跳出一句os「我來對了」，好妙喔！從那次法會後回家開始竟然會開始禪定。然後有師姐約我去聽分享，聽佛理上法會，我都會去，也有開始去分享接引。

沒想到，我真的做師父開示四件事的兩個月後，有四件事讓我很驚艷。第一、我有糖尿病腳指頭其實是麻木的；沒想到兩個多月後一次固定幫我剪指甲的人問我，最近是不是比較敏？為什麼剪會痛？我才發現我的腳血液循環通了。第二件，我其實，以前要到下午五、六點才會清醒的。

以前中午以前需靠一包半香煙、一百元檳榔、兩罐蠻牛、兩罐貝納頌才會醒，沒想到現在只要起床就是醒的，太不可思議。第三，我有長達八年的恐慌症也不藥而癒。因母親莫名一次感冒就發現得了肺癌，兩年後就過世了；結果母親年頭走爸爸年尾走，我只剩下兩個姐姐一個哥哥，我就突然得了恐慌，只要哥姐沒準時回到家我就發作，每天都必需等到哥姐睡著了自己才能睡。

沒想到才做了師父開示的四件事兩個多月，我的恐慌竟然不見了，太感恩師父安定了我的心。第四，感恩師父救了我的大姐；大姐被靈障攻擊時，在床上抽筋兩個小時，我用了師父傳我們一個特別法可救自己及家人的法，姐姐真的在十幾分鐘之內停止抽筋然後睡著了。感恩師父！讚歎師父！我才入門兩個多月師父沒跟我說過話，我的姐姐也沒入門，師父真的說到做到，只要我們願意入門依教奉行，師父無條件保護我們人身法船，也無條件保護我們的家人。感恩師父！從此我真的依教奉行。也真的一切都改變了，一切都變的好順。

首先，原先對工作沒有自信，卻在拍戲中發現師父開啓我的智慧，變成非常有自信，且跟大陸人合作拍戲，他們竟然在微博上稱讚我，真的跟原來的評語完全截然不同；餐廳生意好到不行，也順利買了自己很喜歡的房子，而且好像有一段可發展的感情；但並未開悟，所以一切變好時就忘了，又沒依教奉行了，結果很快又掉回原來的命運軌道中：工作臨時換導演，感情也發現原來沒愛過只是被利用，一切都崩潰。

這時才發現原來我依教奉行時我真的被師父帶離原來命運的軌道，我被帶到一個清靜、安定、每天起床無負面情緒，非常愉快。這才發現原來以前咬牙過的日子是痛苦的，原來我以前是生活在腳踩臭泥巴裡而不自知。我才發現我原來可選擇更好的生活。我這時才開了第一個悟。我不要再過以前的日子。我真的開始好好依教奉行。我很發願的做。因只有我依教奉行，全力以赴，靈性被師父不斷提升，我的家人也會跟著提升脫離命運定調的軌道。

我的哥哥原本有一官司，但卻在一夜之間翻盤；我的大姐靈異體質身體非常的糟糕，一個禮拜常進急診，現在身體變健康，去醫院的次數真的變少很多很多；至於我的二姐，以前是個酒鬼，現在喝醉酒的次數也逐漸減少。這些真的只是師父給我們的附加價值，最重要的是讓我真正了解此生我來的目的。

我常在心中有默名的害怕，害怕我到底會去哪裡，當我真的照著師父要我們做的簡單的方法去做，我不再害怕我會去哪裡和我的家人會到哪裡，因為我知道師父會帶我到那裡。

除此之外，我也在護持同修及護持精舍時，真的見到自己的習氣。像以前到精舍排隊都會被護持的同修弄到火氣大起。在護持化妝室時，有一次直接11樓去12樓掃廁所，掃完時下樓倒垃圾，結果11樓一位護持師姐請我以後上到十樓在再上別妨礙鄰居，當時馬上脾氣就起來了，但忍著，結果下樓去倒垃圾忘了關門，出來時又被一師兄說請關門，又發脾氣。

在回家的路上，就跟師父懺悔！我才發現我的脾氣是這麼壞，這麼容易動怒。原來以前說我的都是真的。我很懺悔！也將這所有不好的習氣全然交付給師父，懇請師父妙轉渡化。現在我真的變得沒太大脾氣，變得是一個蠻溫和的。也因依教奉行，抽了28年的煙也戒掉了。今天去洗頭，沒想到設計師滿身煙味，好臭喔！我突然才發現原來我以前也是這樣臭。

現在我真的很感恩師父！不只改變了我的一切。也改變我的哥哥姐姐！最近有更多的體悟，因為我的眼睛最近因出血，而真正讓我見到人身法船是多麼重要；真的非常懺悔，跟師父懺悔我以前沒有好好珍惜自己的人身法船，真的發現沒有好的人身法船，你連修行都不行。我好感恩師父，不斷不斷的示現，讓我看到我的問題，真的我無法想像，如果我沒有師父我該怎麼辦；未開悟前我真的無法感受到師父的愛，現在我真正感受到師父無時無刻都在愛我，我好感恩，並可大聲跟人分享我有一個好愛我好愛我的師父，我也將師父的愛傳給每一個愛我的人，傳給我愛的人。

我從原本不知自己此生來做什麼。從一個完全沒有自信、脾氣爆烈、滿嘴髒話、自我感覺太良好、沒耐性、懶惰、傲慢的人。因照著師父開示的四合一大法依教奉行。師父開啟我的智慧，不斷提升我的靈性。我整個人脫胎換骨。我的人生從此不一樣了。我終於知道我為什麼要修行了。我終於知道此生我投胎成為人是有目地的。我要為我遙長的壽命規劃。就像前面説的，我不再害怕未來，我期待未來。因我知道師父會帶我到一個非常非常棒，非常非常殊聖的地方。我誓願與師同心同行登佛岸。我在此發願，我誓願成為妙禪師父的千手千眼、誓願成為妙禪師父利益十方眾生的大法器。誓願成為妙禪師父的絕對金剛弟子。早日明心見性、見性成佛、利益十方眾生。

感恩 師父！讚歎 師父！

感恩老師！

冠玉合十感恩

(中時 )